Türkiye - İspanya maçının genel bilet satışları başladı!

A Milli Futbol Takımı’nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki mücadelesine Eylül ayında başlayacak A Milli Futbol Takımı, E Grubu’nda iç sahada oynayacağı ilk karşılaşmada EURO 2024 şampiyonu İspanya’yı Konya’da ağırlayacak.

FEDERASYON AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı’nın İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışlarının başladığı açıklandı. Karşılaşmanın biletleri Passolig resmi sitesinden ve Passo Mobil Uygulama’dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları Passolig web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

