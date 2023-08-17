Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları sahneye çıkıyor!

Türkiye İsveç voleybol maçı canlı yayın bilgisi arama motorlarında sorgulanıyor. Filenin Sultanları CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası C Grubu ilk maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Seyirci, İtalyan antrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ekipten üstün bir performans bekliyor. Filenin Sultanları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan karşılaşma saati için geri sayım devam ederken Türkiye İsveç voleybol maçı canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Türkiye İsveç voleybol maçı canlı yayın saati ve kanalı...

TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İsveç voleybol maçı 18 Ağustos 2023 Cuma günü saat 18.00'de başlayacak.

Maç, Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSVEÇ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İsveç voleybol maçı TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak ekrana gelecek.

FİNAL KARŞILAŞMALARI BRÜKSEL'DE OYNANACAK

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin bulunacağı son 16 turu karşılaşmaları 26-28 Ağustos, çeyrek final maçları da 29-30 Ağustos'ta İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Yarı final karşılaşmaları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final maçları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

ŞAMPİYONADA GRUPLAR

A Grubu: Belçika, Slovenya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Macaristan

B Grubu: İtalya, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan, Bosna Hersek, İsviçre

C Grubu: Almanya, Azerbaycan, Türkiye, Çekya, İsveç, Yunanistan

D Grubu: Estonya, Finlandiya, Hollanda, Fransa, Slovakya, İspanya

