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Türkiye İzmir için tek yürek

ANKARA HABERLERİ  | 31.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık: - "Afete özel, anında kurulan hava kanallı çadır, jeneratör, ses cihazı, su deposu gibi malzemeleri ihtiva eden afet malzemeleri satın alınarak 11 bölge merkezindeki AFAD lojistik depolarına teslim edildi" - "Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, "Tüm imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Açık, İzmir'deki 85 yataklı Şüheda Kız Kur'an Kursu, 90 yatak kapasiteli Ay Yıldız Erkek Kur'an Kursu ve 250 yatak kapasiteli Kestanepazarı Erkek Kur'an Kursunun depremden etkilenen ailelerin hizmetine açıldığını vurguladı.

10 bin kişilik sıcak yemek kapasitesi bulunan mobil mutfağı da deprem bölgesine yönlendirdiklerini ve ilk geceden beri sokaklarda kalan ailelere sıcak çorba, ekmek ve su ikramında bulunduklarını aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Afete özel, anında kurulan hava kanallı çadır, jeneratör, ses cihazı, su deposu gibi malzemeleri ihtiva eden afet malzemeleri satın alınarak 11 bölge merkezindeki AFAD lojistik depolarına teslim edildi. Aynı zamanda hijyen paketi, battaniye ve diğer ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin tespit ve dağıtımı ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor."

Ülke, devlet ve sivil toplum kuruluşları olarak hep birlikte İzmir’in yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Açık, "Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa yardımına koşan vakfımız, İzmir'de milletimizin destekleriyle halkı yalnız bırakmadı. Elhamdülillah yaşanan böylesi acı olaylarda hızlı bir şekilde koordine olarak birlik olabiliyoruz. Gerçekten yaşanan çok acı ve üzücü bu acıları paylaşarak hafifleteceğiz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak tüm imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Sahadaki din görevlilerinin, bir yandan uzman ekiplere yardım ettiğini bir yandan da ailelerle ilgilendiğini, onları teselli etmeye çalıştığını ve ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olduğunu bildiren Açık, "İzmir İl Müftülüğümüz ve Vakfımızın Şubesi koordinesinde, depremden etkilenen ailelerin neye ihtiyacı varsa diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde karşılamaya gayret ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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