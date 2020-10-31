YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye İzmir için tek yürek

ORDU HABERLERİ  | 31.10.2020 16:53 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye İzmir için tek yürek

Ordu'dan, 6,6 büyüklüğünde depremle sarsılan İzmir'e gönderilen arama kurtarma ekibi, çalışmalara dahil oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla yola çıkan İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 7 kişilik arama kurtarma ekibi İzmir'e ulaştı.

AFAD koordinasyonunda, Bayraklı ilçesinde çöken Emrah Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren ekip üyeleri, buldukları ziynet eşyası ve paraları tutanak altında emniyet güçlerine teslim etti.

Ordu ekibi, arama kurtarma çalışmaları sonlandırılana kadar bölgeden ayrılmayacak.

Öte yandan, Güler'in talimatıyla yola çıkan 5 bin kişilik mobil mutfak tırı da İzmir'e ulaştı.

Türkiye İzmir için tek yürek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Ordu Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:51
Öğle
12:17
İkindi
15:06
Akşam
17:33
Yatsı
18:54

Ordu Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Cansudere Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Kayahan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Pelin Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Altinordu
Büyük Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Doğa Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Esin Eczanesi (Gündüz Nöbetçi)
Altinordu
Ab-I Hayat Eczanesi (18.00-08.00 Nöbetçi)
Fatsa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Futbol Sihirbazı ’horozoviç’
Futbol Sihirbazı ’horozoviç’
Evin Balkonunda Kenevir Tarlası
Evin Balkonunda Kenevir Tarlası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.