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Türkiye, İzmir için tek yürek

ANKARA HABERLERİ  | 01.11.2020 16:46 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince İzmir'de, günlük 3'er bin öğün kahvaltı, öğle ve akşam yemeğiyle 12 bin ekmek dağıtılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince İzmir'deki depremzedelere günlük 3'er bin öğün kahvaltı, öğle ve akşam yemeğiyle 12 bin ekmek dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, deprem bölgesini ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmirli vatandaşlara gıda yardımı için Halk Ekmeğe ait Mobil Ekmek Fırını'nı ve BELPA Mobil Mutfağı ekiplerini bölgeye sevk etti.

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda konuşlanan Belpa Mobil Mutfağı ekiplerince 15 masa ve 60 sandalye ile 9 çadır kuruldu, günlük 3 bin kahvaltı, 3 bin öğle yemeği, 3 bin akşam yemeği olmak üzere toplam 9 bin yemek kapasitesiyle vatandaşlara gıda yardımında bulunulmaya başlandı.

Depremzedelere günlük 7 bin sıcak içecek sunan Belpa Mutfağı su desteğini de sürdürüyor.

Mobil Ekmek Fırını ise günlük 12 bin ekmek üreterek, İzmirlilere dağıtıyor.

Vatandaşlara 100 bin maske dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplanma alanlarına mobil tuvaletler yerleştirdi, ayrıca sokak hayvanlarına bin kilogram kuru mama desteğinde bulundu.

- "Dayanışmayla iyileşeceğiz"

İzmirli vatandaşlara destek olmak için bölgeye giden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yardımlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"BELPA Mutfağı'mızdaki mesai arkadaşlarımız Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda İzmirli kardeşlerimizin 3 öğün sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor. Günlük 9 bin yemek kapasitesinin yanı sıra depremzedelerin su, ekmek ve maske ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Dayanışmayla iyileşeceğiz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın toplanma alanlarına mobil tuvalet yerleştirdik. Depremden etkilenen can dostlarımıza da mama desteğinde bulunuyoruz. İş birliği içerisinde çalışmayı ve tüm imkanlarımızla İzmir'in yanında olmayı sürdüreceğiz."

Türkiye, İzmir için tek yürek

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