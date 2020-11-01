YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye İzmir için tek yürek

VAN HABERLERİ  | 01.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup çocuk, topladıkları oyuncak ve kitapları 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'deki akranlarına gönderdi.

İlçede 9 yıl önce yaşanan depremin acısını yaşayan çocuklar, İzmirli yaşıtlarının açısını paylaşmak ve onların yanlarında olduklarını göstermek amacıyla kitap ve oyuncak kampanyası başlattı.

"Erciş depreminde onlar bizi unutmadı, şimdi onları unutmayacağız" diyen çocuklar, kampanya kapsamında topladıkları kitap ve oyuncakları, İzmir'deki çocuklara gönderilmek üzere Türk Kızılay Erciş Şubesine teslim etti.

Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 2011 depremini yaşayan çocukların, aynı acıları yaşayan İzmirli kardeşleri için duyarlı bir davranışa imza attığını söyledi.

Çocukların topladığı oyuncak ve kitapları İzmir'e göndereceklerini belirten Özdaş, "Erciş'te toplanan yardımlarla İzmir'in yanında olacağız. Çünkü onları, depremi yaşayanlar olarak en iyi biz anlarız. Van depreminde tüm Türkiye yardımımıza koştu, yaralarımıza merhem oldu. Bugün biz de devlet, millet olarak onların yanında olacağız. Ayrıca çocuklarımız bizi duygulandıran bir çalışmaya imza attı. Hazırladıkları kolilerin içine kardeşlerinin acısını anladıklarını, destek olmak istediklerini belirten mektuplar yazdılar. Öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çocuklardan Meryem Demir ise 9 yıl önceki depremde oyuncaklarını ve kitaplarını kaybettiğini ifade ederek, "Bu nedenle oradaki kardeşlerimizin ne yaşadığını daha iyi anlıyoruz. Onların da aynı durumu yaşamasını istemediğimiz için yardım kampanyası hazırladık. Topladığımız yardımları kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Kızılay'a vermek için geldik." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Tarım işçilerinin konakladığı binada yangın
Yahyalı bu kış Erciyes’e akacak
Yahyalı bu kış Erciyes’e akacak
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
23 yaşındaki genç, evinin sokağında ölü bulundu
Koronavirüse yakalanan Zafer Girgin, “25 gün cehennem azabı yaşadım”
Koronavirüse yakalanan Zafer Girgin, “25 gün cehennem azabı yaşadım”
Atatürk Üniversitesi Senatosundan kınama mesajı
Atatürk Üniversitesi Senatosundan kınama mesajı
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi
Doğal gaz faturaları cep yaktı, soba kıymete bindi

Van Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:03
Sabah
06:26
Öğle
11:55
İkindi
14:48
Akşam
17:14
Yatsı
18:32

Van Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Ihlamur Eczanesi
Ipekyolu
Sibel Eczanesi
Ipekyolu
Vefa Eczanesi
Ipekyolu
Ayaz Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
Meme kanserinde erken teşhis uyarısı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Çaldıran’da trafik kazası: 1 yaralı
Çaldıran’da trafik kazası: 1 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.