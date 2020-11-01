Türkiye İzmir için tek yürek

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup çocuk, topladıkları oyuncak ve kitapları 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'deki akranlarına gönderdi.

İlçede 9 yıl önce yaşanan depremin acısını yaşayan çocuklar, İzmirli yaşıtlarının açısını paylaşmak ve onların yanlarında olduklarını göstermek amacıyla kitap ve oyuncak kampanyası başlattı.

"Erciş depreminde onlar bizi unutmadı, şimdi onları unutmayacağız" diyen çocuklar, kampanya kapsamında topladıkları kitap ve oyuncakları, İzmir'deki çocuklara gönderilmek üzere Türk Kızılay Erciş Şubesine teslim etti.

Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 2011 depremini yaşayan çocukların, aynı acıları yaşayan İzmirli kardeşleri için duyarlı bir davranışa imza attığını söyledi.

Çocukların topladığı oyuncak ve kitapları İzmir'e göndereceklerini belirten Özdaş, "Erciş'te toplanan yardımlarla İzmir'in yanında olacağız. Çünkü onları, depremi yaşayanlar olarak en iyi biz anlarız. Van depreminde tüm Türkiye yardımımıza koştu, yaralarımıza merhem oldu. Bugün biz de devlet, millet olarak onların yanında olacağız. Ayrıca çocuklarımız bizi duygulandıran bir çalışmaya imza attı. Hazırladıkları kolilerin içine kardeşlerinin acısını anladıklarını, destek olmak istediklerini belirten mektuplar yazdılar. Öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çocuklardan Meryem Demir ise 9 yıl önceki depremde oyuncaklarını ve kitaplarını kaybettiğini ifade ederek, "Bu nedenle oradaki kardeşlerimizin ne yaşadığını daha iyi anlıyoruz. Onların da aynı durumu yaşamasını istemediğimiz için yardım kampanyası hazırladık. Topladığımız yardımları kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Kızılay'a vermek için geldik." dedi.

