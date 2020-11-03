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Türkiye İzmir için tek yürek

KONYA HABERLERİ  | 03.11.2020 17:33 | Son Güncelleme

Konya'nın Beyşehir ilçesinde depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İzmir'de yaşanan depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Kaymakam Yusuf Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de üzüntü verici bir deprem yaşandığını belirterek, deprem sonrasında AFAD Başkanlığının, Konya Valiliği ile çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda, depremzedelerin gıdaya ve battaniyeye ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle yardım kampanyası başlatıldığını dile getiren Özdemir, Beyşehir'de de buna destek olmak üzere kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle çalışma yapıldığını bildirdi.

Anıt Meydanı'nda, battaniye ve gıda kolilerinin toplanacağı iki çadır kurduklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçemizde toplanan bu gıda kolileriyle battaniyelerimizin Konya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla depremzedelerimize ulaşmasını sağlayacağız. Bu, yardım toplama faaliyeti tamamen gönüllü bir hareketten oluşuyor. Zor bir durum tabii, bu dayanışmayı bir şekilde Beyşehir'den de İzmir'deki vatandaşlarımız için göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Beyşehir halkımıza yardım faaliyetlerine verdikleri, verecekleri desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum."

- Beyşehirliler Anıt Meydanı'na akın etti

Kampanya üzerine depremzedeler için harekete geçen Beyşehirliler, Anıt Meydanı'ndaki yardım çadırlarının önüne akın etti. Ellerinde battaniye ve gıda kolileriyle alana gelen vatandaşlardan bazılarının, para yardımında da bulunmak istediği görüldü.

Bu vatandaşlar, yardım hesaplarının açıldığı bankalara yönlendirildi.

Elinde battaniyesiyle meydana gelen gelen Nazmiye Demirbaş, battaniyeyi, ziyaret ettikleri kutsal topraklardan getirdikleri belirterek, "Bak nereye nasip oldu, Allah kimseye göstermesin. Öyle ağlarız, televizyon önündeyiz. Elimizden gelir bir şey yok. Kurban olduğum Rabb'ime yalvarıyoruz, kimsenin başına bir şey vermesin, tüm Müslüman ümmetine. Şu virüsü de alsın gitsin, işte böyle dua eder, Allah'ımıza yalvarırız." dedi.

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