Türkiye İzmir için tek yürek

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, İzmir'de yaşanan depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Kaymakam Yusuf Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de üzüntü verici bir deprem yaşandığını belirterek, deprem sonrasında AFAD Başkanlığının, Konya Valiliği ile çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda, depremzedelerin gıdaya ve battaniyeye ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle yardım kampanyası başlatıldığını dile getiren Özdemir, Beyşehir'de de buna destek olmak üzere kaymakamlık ve belediye iş birliğiyle çalışma yapıldığını bildirdi.

Anıt Meydanı'nda, battaniye ve gıda kolilerinin toplanacağı iki çadır kurduklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçemizde toplanan bu gıda kolileriyle battaniyelerimizin Konya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla depremzedelerimize ulaşmasını sağlayacağız. Bu, yardım toplama faaliyeti tamamen gönüllü bir hareketten oluşuyor. Zor bir durum tabii, bu dayanışmayı bir şekilde Beyşehir'den de İzmir'deki vatandaşlarımız için göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Beyşehir halkımıza yardım faaliyetlerine verdikleri, verecekleri desteklerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum."