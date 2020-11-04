YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye İzmir için tek yürek

KONYA HABERLERİ  | 04.11.2020 20:44 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma, sağlık ve barınma ihtiyacına destek vermek üzere Konya'daki kamu kurumları, belediyeler ve gönüllü kuruluşlar seferber oldu.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Valilikçe 900 ailenin gıda ihtiyacı için 27 ton gıda maddesi gönderildiği belirtildi.

Konya Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 16 kişilik arama kurtarma ekibi ile 1 cip, 1 kentsel arama kurtarma aracı, 1 yemekhane kamyonu, 16 kişilik 1 minibüs gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 12 kişilik arama kurtarma ekibi, 2 arama kurtarma aracı, 110 bin yarım litrelik su, 50 bin kişilik kumanya, kumanya dağıtımı yapmak üzere 12 personel, merkez ilçe belediyelerinden 1 tam donanımlı araç, 7 kişilik arama kurtarma ekibi, 15 ton bakliyat, hasar tespit çalışmaları için 2 personel, Konya Sağlık Müdürlüğünden 11 personel, 1 UMKE aracı, bir 112 hizmet aracı, 1 ambulans, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden 8 inşaat mühendisi, 6 mimar, 6 şoför, 6 araç, İller Bankası Konya Bölge Müdürlüğünden 2 inşaat mühendisi, 1 jeoloji mühendisi, 1 şoför, 1 araç görevlendirilmiştir."

Açıklamada, "Depremin öğrenilmesinden bugüne kadar İzmirli kardeşlerimize yardımcı olmak için örnek bir dayanışma ve yardımlaşma duygusu ile seferber olan başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere gönüllü kuruluşlara, yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına şükranlarımızı sunarız." ifadesine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece

Konya Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
12:39
İkindi
15:30
Akşam
17:56
Yatsı
19:13

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Cadde Eczanesi
Karatay
Kule Eczanesi
Selcuklu
Mete Eczanesi
Selcuklu
Özdemir Eczanesi
Selcuklu
Özkan Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
Yusuf Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Konya'da yanan otomobilde yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Suğla arazisinde ürün çeşitliliği artacak
Suğla arazisinde ürün çeşitliliği artacak
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan eğlence mekanındaki 75 kişiye ceza kesildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.