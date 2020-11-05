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Türkiye İzmir için tek yürek

MERSİN HABERLERİ  | 05.11.2020 12:57 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

MERSİN (AA) - Mersin'den, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye bir kamyonla maske, dezenfektan ve hijyen malzemesi gönderildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir ecza kooperatifi iş birliğinde depremzedelerin kullanabileceği çeşitli hijyen malzemeleri toplandı.

Yardım malzemelerini taşıyan kamyon, deprem bölgesi için yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına katkı sunmaya çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Aracımızda maske, dezenfektan, hijyen malzemeleri var. Nerede bir insan zora düşse yanlarında olmaya çaba sarf ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlatmış olduğu 'Bir Kira, Bir Yuva' projesine Yenişehir'den destek vermeye devam edeceğiz. Bu kampanyaya katkı sunmak üzere teşvik edici çalışmalarımız olacak."

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