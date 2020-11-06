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Türkiye İzmir için tek yürek

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.11.2020 17:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Gümeli İlk ve Ortaokulunda görev yapan öğretmenlerle velilerin diktikleri kışlık patikler, öğrencilerin harçlıklarıyla aldıkları oyuncak bebekler, depremzede çocuklar için yazdıkları mektuplar ve çizdikleri resimlerle fındık, ceviz, kestane ve patates gibi yöresel ürünler İzmir'e gönderildi - Vali Mustafa Tutulmaz: - "Herkese görev düşüyor, bunu sadece devletin sorumluluğu gibi algılarsak sıkıntı yaşarız. Herkes kurallara uyarsa ve kamu da bunun denetimini iyi bir şekilde yaparsa bu sıkıntıları yaşamayız"

Zonguldak'tan, İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi.

Valiliğin başlattığı kampanya kapsamında toplanan 1850 gıda kolisi ve 1200 battaniye iki tıra yüklendi. Yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, Valilik binası önünden dualarla İzmir'e uğurlandı.

Vali Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, ülkenin deprem kuşağı üzerinde olduğunu dikkati çekerek, çok sayıda yerleşim yerinin deprem riskini çok zaman yaşadığını söyledi.

Kurallara mutlaka uyulması gerektiğini vurgulayan Tutulmaz, "Yaşanan depremlerde canlarımızı kaybettik, binalar yıkıldı. Ülkemizde depremin daha sonraki mücadelesinde çok iyi organize oluyoruz. Bu alanda yetişmiş elemanlarımız var ancak bize düşen mümkün olduğunca bu aşamaya getirmeden alacağımız tedbirlerle depremi en az hasarlarla atlatacak şekilde bir yapılanma ve anlayış içerisinde olmamız lazım. Herkese görev düşüyor, bunu sadece devletin sorumluluğu gibi algılarsak sıkıntı yaşarız. Herkes kurallara uyarsa ve kamu da bunun denetimini iyi bir şekilde yaparsa bu sıkıntıları yaşamayız. Bunlardan hepimizin ders alması lazım." ifadesini kullandı.

- Öğrenciler harçlıklarıyla depremzede çocuklar için oyuncak bebek gönderdi

Alaplı ilçesindeki Gümeli İlk ve Ortaokulu tarafından hazırlanan ve gıda ile hijyen malzemelerinin bulunduğu 40 koli de Valilik tarafından gönderilen tırların içerisinde yer aldı.

Öğretmenler ve velilerin diktikleri kışlık patikler, öğrencilerin harçlıklarıyla aldıkları oyuncak bebekler, depremzede çocuklar için yazdıkları mektuplar ile çizdikleri resimlerle fındık, ceviz, kestane ve patates gibi yöresel ürünlerin yer aldığı koliler de İzmir'e gönderildi.

Okulun Müdür Vekili Soner Arslanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek evlerinde ne varsa depremzedeler için göndermek istediklerini dile getirdi.

Herkesin çok duyarlı davrandığını anlatan Arslanoğlu, "Velilerimizden imkanı olan yoktu ancak köylerinde ne yetişiyorsa fındık, ceviz, kestane gibi yöresel ürünleri vererek, depremzedelerin yanlarında olduklarını göstermek istediler. Kendi ördüğü patiği, 'Kış geldi, üşümesinler.' diyenler oldu. Öğrencilerimiz kendi harçlıklarından oyuncak bebek alıp göndermek istediler. Ülkemizin herhangi bir köşesinde kanayan bir yara varsa biz bu yarayı burada hissedip o yarayı iyileştirmek adına elimizden geleni yapma gayreti içerisine girdik." diye konuştu.

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