YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Türkiye İzmir için tek yürek

Türkiye İzmir için tek yürek

DÜZCE HABERLERİ  | 06.11.2020 20:37 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

Düzce'den İzmir'deki depremzedelere gıda ve giyim malzemesi ile oyuncak gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kızılay Düzce Şubesi tarafından bölgeye yardım malzemesi ulaştırıldı.

Düzce esnafı ile hayırsever vatandaşların "Düzce İzmir'in yanında" sloganı ile topladığı yardım malzemelerinin içinde çocuklar için oyuncak, kek, kuru gıda, battaniye gibi malzemelerin bulunduğu bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Yeni Malatyaspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp “Yaşam Üçgeni”ni anlatıyor
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

Düzce Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:58
Sabah
07:25
Öğle
12:44
İkindi
15:27
Akşam
17:53
Yatsı
19:14

Düzce Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Kuşçuoğlu Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Elif Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.