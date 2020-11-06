Türkiye İzmir için tek yürek

Düzce'den İzmir'deki depremzedelere gıda ve giyim malzemesi ile oyuncak gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kızılay Düzce Şubesi tarafından bölgeye yardım malzemesi ulaştırıldı.

Düzce esnafı ile hayırsever vatandaşların "Düzce İzmir'in yanında" sloganı ile topladığı yardım malzemelerinin içinde çocuklar için oyuncak, kek, kuru gıda, battaniye gibi malzemelerin bulunduğu bildirildi.

