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Türkiye İzmir için tek yürek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.11.2020 17:34 | Son Güncelleme

Türkiye İzmir için tek yürek

Kütahya’dan, İzmir'deki depremzedelere yardım malzemesi gönderildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu koordinesinde başlatılan kampanya kapsamında toplanan 390 gıda kolisi tıra yüklendi. Yardım malzemelerinin yüklendiği tır, OSB Müdürlüğü önünden dualarla İzmir'e uğurlandı.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin her türlü felaketi, zorluğu birlikte aştığını, İzmir’de yaşanan zorluğun da üstesinden gelineceğini söyledi.

Devletin depremin olduğu ilk andan itibaren İzmir'de gereken her türlü tedbiri aldığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bizler hep beraber, yüreklerimizle, burada çalışan diğer kamu görevlilerinin hızla intikali ve organizasyonuyla İzmir'in yanında olduk. Bu süreçte organize sanayi bölgesindeki işadamlarımız da bu işin paydası oldular ve kendilerince, devletimizin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde İzmir’e bir yardım tırı hazırladılar. Simav, Domaniç ve Pazarlar ilçelerimizden İzmir'e yardım tırlarımız gönderildi. İl merkezimizde de OSB’deki işadamlarımız da böyle bir yardım tırını bölgeye gönderiyorlar. Amacımız birlik ve beraberliğimizi yüreklerde takip ettiğimizin bilinmesi.”

Kampanyaya yatırımcıların ilgi gösterdiğini anlatan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu da destek verenlere teşekkür etti.

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