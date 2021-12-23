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Türkiye Judo Şampiyonası hafta sonu Ankara'da yapılacak

23.12.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Judo Şampiyonası hafta sonu Ankara'da yapılacak

Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Büyükler Türkiye Şampiyonası, 25-26 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonaya 51 ilden 243 kadın ve 369 erkek judocu kayıt yaptırdı.

Türkiye Judo Federasyonu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonun kura çekimi 24 Aralık Cuma günü yapılacak.

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