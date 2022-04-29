YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off

29.04.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDI Sigorta Yalova VİP: 60 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: 41 - Yalova temsilcisi finale yükseldi

HDI Sigorta Yalova VİP, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 60-41 yenip seride durumu 3-1'e getirerek finale çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde play-off yarı final serisinin dördüncü maçında HDI Sigorta Yalova VİP ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.

Seride 2-1 üstünlüğü elinde bulunduran Yalova temsilcisi, dördüncü mücadelede rakibini 19 sayı farkla 60-41 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Bu sonuçla HDI Sigorta Yalova VİP, Botaş Gelişim'i 3-0'la geçen Rize Belediyesi'nin finaldeki rakibi oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi, 4 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. HDI Sigorta Yalova VİP ile Rize Belediyesi eşleşmesinde 3 galibiyete ulaşacak takım, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termal Kaplıcaları ara tatilde öğrenciler ve ailelerini ağırlıyorTermal Kaplıcaları ara tatilde öğrenciler ve ailelerini ağırlıyor
Yeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlarYeniden yüzlendirme ve adli yaşlandırmayla olayların aydınlatılmasına katkı sağlıyorlar
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıGaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yalova Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:58
Öğle
13:05
İkindi
16:55
Akşam
20:03
Yatsı
21:33
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “Üçlü ilişkide katı kurallarım...”

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Fotoğrafı yasaklanınca isyan etti! “Cinsel özgürleştirilmiş...”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Kıyafetinden dolayı uçaktan atılınca yarı çıplak bindi

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Silikonları patladı,ölüyordu! Akıllanmadı: Daha büyüğünü...

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.