Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları şampiyonluk yolunda...

Türkiye - Kanada voleybol maçı sporseverlerin araştırdığı konular arasında yer aldı. Bilindiği üzere Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası'nde peş peşe 5 maçı galip noktaladı. Şimdi ise Kanada ile karşı karşıya gelmeyi planlıyor. Peki Türkiye - Kanada voleybol maçı ne zaman? Türkiye - Kanada voleybol maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı Millilerin ikinci rakibi Kanada oldu.
Türkiye - Kanada maçı 5 Ekim Çarşamba günü saat 18:30'da başlayacak.
Maç, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Filenin Sultanları, 2. tur karşılaşmaları sonunda grupta ilk 4’te yer alırsa çeyrek finalde yer alacak.
1 - ABD - 15
2 - Sırbistan - 14
3 - Türkiye - 14
4 - Kanada - 11
5 - Tayland - 10
6 - Dominik Cum. - 11
7 - Polonya - 10
8 - Almanya - 7
TÜRKİYE F GRUBU FİKSTÜRÜ
5 Ekim Çarşamba
TSİ 16.00 Tayland-Almanya
TSİ 18.30 Türkiye-Kanada (TRT Spor)
TSİ 20.00 Sırbistan-Dominik Cum.
TSİ 21.30 ABD-Polonya
7 Ekim Cuma
TSİ 16.00 Sırbistan-Tayland
TSİ 18.30 ABD-Türkiye (TRT Spor)
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya
TSİ 21.30 Polonya-Kanada
8 Ekim Cumartesi
TSİ 16.00 ABD-Tayland
TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye (TRT Spor Yıldız)
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
TSİ 21.30 Polonya-Almanya
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