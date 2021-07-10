Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'deki ikinci ayağında ilk gün yarışları sona erdi

İZMİR (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın İzmir'de düzenlenen ikinci ayağında ilk gün yarışları tamamlandı.

Toplam 43 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda, micro kategoride Can Özler, mini kategoride İskender Zülfikari, junior kategoride Emir Tanju, senior kategoride Kerem Kahraman ve master kategoride Mehmet Çınar birinci oldu.

Organizasyonda ikinci ve üçüncü yarışlar yarın gerçekleştirilecek.



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