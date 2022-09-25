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Türkiye Kayak Federasyonu, altyapı gelişim projesini Hakkari'de başlattı

25.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kayak Federasyonu, altyapı gelişim projesini Hakkari'de başlattı

Türkiye Kayak Federasyonu, alp disiplini branşında başlattığı altyapı projesinin startını Hakkari'de verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, alp disiplini branşına uygun yapıda olan 5-7 yaş arasındaki en iyi kız ve erkek çocukların belirlenmesi için gerçekleştirilen seçmelere, yaklaşık 100 kişi katıldı.

Projenin Hakkari koordinatörü Sabri Demir, seçmelere destek veren başta Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

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kayak altyapı proje türkiye kayak federasyonu

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