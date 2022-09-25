Türkiye Kayak Federasyonu, altyapı gelişim projesini Hakkari'de başlattı

Türkiye Kayak Federasyonu, alp disiplini branşında başlattığı altyapı projesinin startını Hakkari'de verdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, alp disiplini branşına uygun yapıda olan 5-7 yaş arasındaki en iyi kız ve erkek çocukların belirlenmesi için gerçekleştirilen seçmelere, yaklaşık 100 kişi katıldı.
Projenin Hakkari koordinatörü Sabri Demir, seçmelere destek veren başta Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz