Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Adayı Ömer Karslı:

Erzurum Snowboard Kulübü Başkanı, Yıldızlar Kayak Kulübü 2. Başkanı ve Türkiye Kayak Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Karslı, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Karslı, kayakta Türkiye'nin uluslararası arenada daha çok söz sahibi olması için aday olduğunu aktardı.

Türkiye'de 13 yıldır faal olarak milli takım, olimpik milli takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) antrenörlüğü yaptığını belirten Karslı, "Bu sahada yetişmiş biri olarak kayak sporuna gönül vermiş yüzlerce sporcu yetiştirmiş, aynı zamanda müsabık, milli takımda sporcuları bulunan ve uluslararası birçok organizasyonda görev almış birisi olarak sahada edindiğimiz deneyimlerle bu sporu daha iyi yerlere getirebilmek ve beklentilere cevap vermek adına çalışmak istiyoruz." dedi.

Karslı, önceki dönemlerdeki eksiklikleri ve yapılması gereken çalışmaları çok iyi analiz ettiğini, ekip olarak yeni bir dönem başlatmak için yola çıktıklarını söyledi.

Hayatını kayak sporuna adamış arkadaşlarıyla yola çıktığını ifade eden Karslı, şöyle konuştu:

"Ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası üst düzey organizasyonlarda sahada görevlerde bulundum. 1985'de Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ilkokullara yönelik yaptığı temel eğitim kayak kursuyla kayak sporuyla tanıştım, 20 yıllık sporculuk hayatımda ulusal derecelerimin yanında milli sporcu olarak ülkemi uluslararası arenada temsil ettim. Kayak sporunu sadece maddi durumu iyi olan ailelerin değil, yeteneği olup imkanı olmayan çocuklarımızın yapabileceği bir spor branşı haline getirmek istiyoruz. Kulüplerimize maddi katkının yanı sıra teknik malzeme desteğinde bulunarak, daha iyi antrenman yapabilmeleri ve uluslararası düzeyde kayakçılar yetiştirmek için seferber olacağız."

Karslı, Türkiye'de kayak sporunun sadece kış aylarında yapılabildiğini ve mevcut şartlarda sporcu sayısı ile başarı oranlarını artırmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'de sadece Erzurum'da bulunan kayakla atlama kulelerinde kapalı kayak merkezi projesi hazırladıklarını belirten Karslı, şunları kaydetti:

"Olimpik sporcularımızın olimpiyatlara ülke kotasıyla değil, kendi puanlarıyla katılabilecekleri başarılar hedeflemekteyiz. Kış olimpiyatlarında ülkemizde olmayan branşları faaliyete geçirerek ülkemizi her branşta temsil etmek istiyoruz. Kulüplerimiz arasında fırsat eşitliği sağlayıp, şeffaf bir yönetim anlayışıyla başarılara koşmayı hedeflemekteyiz. Erzurum'da hayata geçirmeyi hedeflediğimiz kapalı kayak merkezi projesi gerçekleşirse diğer branşlarda olduğu gibi kayakta da uluslararası başarılar gelecek. Erzurum'da bulunan kayakla atlama kulelerinde her türlü imkan var. Bu nedenle burada yapılacak kapalı kayak merkezi projesinin maliyeti de düşük olacak. Sporcular sadece kış aylarında değil, diğer aylarda da çalışmalarını sürdürecek. Kapalı kayak merkezi projesi yapmak istediğimiz ilk işlerin başında geliyor."

