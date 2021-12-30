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- Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

30.12.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Kayıcı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar" fotoğrafını tercih eden Kayıcı, spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" fotoğraflarını oyladı.

Başkan Kayıcı, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, Anadolu Ajansı foto muhabirlerini tebrik etti.

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