YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu, iş birliği protokolüne imza attı

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu, iş birliği protokolüne imza attı

19.08.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu, iş birliği protokolüne imza attı

Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, başkan Salim Kayıcı ile Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç'ın protokol için bir araya geldiği belirtildi.

Protokol kapsamında Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitim alan komandoların, kick boks dersi göreceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandıTaliban yönetimindeki Afganistan'da CNN ekibine saldırı! Her şey canlı yayında yaşandı
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
Ankara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandıAnkara'da iki ahşap ev ve bir tahıl ambarı yandı

Ankara Namaz Vakitleri 19 Ağustos Perşembe

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
12:57
İkindi
16:44
Akşam
19:48
Yatsı
21:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Perşembe

Aksoy Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Daldal Eczanesi
Cankaya
Gerek Eczanesi
Cankaya
Hazan Eczanesi
Cankaya
Özlemin Eczanesi
Cankaya
Taşkan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

Amazon Türkiye, 2021'in en çok satan kitaplarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Giresunspor-Galatasaray maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'deki bıçaklı kavgada iki komşularını öldürdükleri iddiasıyla yakalanan anne ile oğlu tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.