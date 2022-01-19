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Türkiye Kick Boks Turnuvası yarın Ordu'da başlayacak

19.01.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kick Boks Turnuvası yarın Ordu'da başlayacak

Kick boksta yılın ilk yurt içi organizasyonu Türkiye Kick Boks Turnuvası, yarın Ordu'da başlayacak.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan turnuva minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Ordu Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen teknik toplantıda, organizasyonu Ordu'da düzenlemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakaların kentte düzenlenmesine destek veren Vali Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Kayıcı, "Kick boks nerede varsa biz oradayız. Bu yüzden bizim aramızda başkanlıktır, antrenörlüktür yok, biz bir aileyiz." dedi.

Kayıcı, bu yılın ilk faaliyetine katılımın fazla olduğunu belirterek, organizasyonun sorunsuz tamamlanmasını temenni etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

Kick Boks İl Temsilcisi Savaş Özcan da önemli bir turnuvanın Ordu'da yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'ndaki turnuva, 27 Ocak'ta sona erecek.

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