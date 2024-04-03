Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan'dan 10 Kasım'a kadar devam edecek Türkiye Kültür Yolu Festivali 16 farklı şehirde, sekiz aya yayılmış bir kültür-sanat maratonuyla ülkeye festival iklimi yaşatmayı hedefliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali projesine dahil edilen ve bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile festival daha da renklenecek.

Festival kapsamında, 30'dan fazla noktada konserler, sergiler, söyleşiler ve her yaşa uygun etkinlikler, 9 gün boyunca Adanalılara sunulacak. Renkli Dev Karnaval Korteji başta olmak üzere birçok etkinlik Adana'da festival ziyaretçileriyle buluşacak.

Mert Demir, Haluk Levent, Fatma Turgut, Emircan İğrek, Köfn Merkez Park'ta, Gece Yolcuları, Kafadar gibi birçok farklı müzisyen ve grup ise Atatürk Parkı'nda sahne alacak.

İsmail Altunsaray ile Öykü Gürman Atatürk Parkı'nda Neşet Ertaş türkülerini seslendirecek.

Uluslararası platformlarda başarı elde eden Refik Anadol'un "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" veri heykeli Anıt Müze'de sergilenecek.

Ayrıca festivale özel üretilen, festival rotasındaki şehirlerin ikonik yapıları ve Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin vurgulandığı, "Atatürk Kültür Yolunda" adlı eser, yapay zeka algoritması kullanılarak Tren Garı'nda festival ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Eserde, festival rotasındaki 16 şehrin ikonik mimari yapıları, Türkiye'nin tarih ve kültür zenginliğinin önemli birer sembolü olarak sergilenecek. Atatürk'ün bu şehirlerde ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla yeniden hayat bulacak.

Gelenek ile gelecek arasında bir köprü kurarak sanatın evrensel etkisini vurgulayan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" sergisi, restore edilerek müzeye dönüştürülen ve festivale özel hazırlanan birçok sergiye ev sahipliği yapacak Milli Mensucat Fabrikası'nda sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, Anadolu'nun derinliklerinde dijital sanatın yeni ve heyecan verici ifadeleriyle birleşerek, sanatseverleri benzersiz bir keşfe çıkaracak. Adana Müze Kompleksi, festival için özel olarak hazırlanan sergilerden “Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı’’na ev sahipliği yapacak.

Matrakçı Nasuh'un "Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han" eserindeki menzil rotası ile Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin benzer noktalarından yola çıkarak hazırlanan sergi Kent Müzesi'nde açılacak.

Sergide geleneksel ve modern sanat disiplinlerinden, klasik minyatür, hat, çini, modern minyatür ve resim alanlarında eserler üretecek sanatçılar Matrakçı Nasuh'un eserinde yer alan şehir resimlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Sanatını, organik kavramı üzerine kurgulayan Fulya Alışır'ın "Odyssey /Arayış" adını verdiği sergisi, Tarım Müzesi'nde izlenime sunulacak. Sergi, pamuğun işlenebilir, şekillendirilebilir, yumuşak ve organik yapısı nedeniyle, bu organik malzemenin organik formlarla ve bu forma eşlik eden köklerle her türlü kaynağıyla tekrar bağlanma yolculuğunda olan insanı ele alacak.

Müze Kompleksi bahçesine kurulan sahnede ise konserler ve söyleşiler düzenlenecek.

KAPALI GİŞE OYUNLAR SAHNELENECEK

Festival kapsamında birçok tiyatro oyunu da sahnelenecek. Adana'daki Ramazanoğlu Kültür Merkezi ile 01 Burda PGM, Devlet Tiyatroları'nın kapalı gişe eserlerine ev sahipliği yapacak.

"Kadınlar, Filler ve Saireler", "Majestik", "Radyo-yu Hümayun", "Yüzleşme", "Lobotomobilin Üç Seferi" festival kapsamında sahnelenecek.

Merkez Park'ta, 9 gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" kurulacak.

Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimlerinin yapıldığı aktivite çadırları festival boyunca çocuk köylerinde olacak.





