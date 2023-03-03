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Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi!

03.03.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan maçlar ertelenmişti. Çeyrek final müsabakalarının gerçekleştirileceği tarihler yeniden belirlendi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final maçlarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi!

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler yeniden belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecekti.

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