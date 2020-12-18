SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 18.12.2020 14:52 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda bugün yapıldı.

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sağlık tedbirleri kapsamında düzenlenen ve kulüp temsilcilerinin yer almadığı kura çekimi, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber tarafından gerçekleştirildi.

Kura çekiminde, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Tek maç eleminasyon usulüne göre oynanacak ve VAR Sistemi'nin kullanılacağı son 16 turunda müsabakalar, 12-13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Yapılan kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor - Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü

15994

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
CANLI |Beşiktaş - Tarsus İdman YurduCANLI |Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Başakşehir, gol oldu yağdı!
Başakşehir, gol oldu yağdı!
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
Süper Lig devlerinin Salih Uçan kapışması
F.Bahçe Beko transferi resmen açıkladı
F.Bahçe Beko transferi resmen açıkladı
FIFA, yılın en iyisini açıkladı
FIFA, yılın en iyisini açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
Aurah Ruiz: 48 saat ilişkiye girdik
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Banyoda çıplak poz verdi
Banyoda çıplak poz verdi
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası! Menajeri açıkladı…
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Anlaşma tamam, imzalar atıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Trabzonspor çıkış arıyor
Trabzonspor çıkış arıyor
Ergün Penbe: Artık lige konsantre olmak istiyoruz
'Artık lige konsantre olmak istiyoruz'
CANLI |Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu
CANLI |Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu
MAÇ SONUCU: Başakşehir 7-0 Turgutluspor
Başakşehir, gol oldu yağdı!
Sivasspor, 90+2'de turladı
Sivasspor, 90+2'de turladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.