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Türkiye Kupası'nda ilk tur tamamlandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 15.10.2020 23:21 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur Isparta 32 - Kemerspor 2003 maçıyla sona erdi.

Türkiye Kupası'nda ilk tur tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur, yapılan tek maçla sona erdi.

Kupada turun son karşılaşmasında Isparta 32, Kemerspor 2003'ü Isparta Atatürk Stadı'nda konuk etti. Müsabakanın normal süresi 2-2 sona erince uzatma bölümüne geçildi. Bu sürede 3-2 üstünlük kuran ev sahibi ekip, adını ikinci tura yazdırdı.

Birinci turu geçen 21 takım ile 2. turdan katılacak 25 ekibin mücadele edeceği 2. tur müsabakaları 20-21-22 Ekim'de yapılacak. Tur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanacak. (AA)

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