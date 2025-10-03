Türkiye Kupası nedir? Formatı, kuralları ve önemi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çeşitli seviyelerde ligler organize edilmektedir. En yüksek seviye Süper Lig iken; 1.lig, 2. lig, 3. lig ve amatör ligler de vardır. Her ligdeki amaç en başarılı olarak şampiyon olmak ve üst lige çıkmaktır. Süper lig şampiyonları o sezonun Türkiye Ligleri bazında en başarılı kulübü olarak kabul edilir. Öte yandan en başarısız takımlar "küme hattından" çıkarak bir alt lige düşer.

Liglerdeki aktörler seviye yükseldikçe daha stabil bir hal alır. Bir lig alışkanlığı gelişir. Çünkü maddi imkanlar kulüplerin yüksek yatırım yapmalarını sağlar. TFF'in kulüplere sağladığı yayın ve altyapısal gelirler de kulüplerin başarılarına göre belirlenir. Bunun yanında çeşitli liglerden takımların katılımıyla Türkiye Kupası da düzenlenmektedir.

Türkiye Kupası nedir?

Türkiye Kupası, TFF tarafından 1962'den beri düzenlenen geniş katılımlı kupa formatında yerel turnuvadır. Turnuvanın amacı çeşitli liglerden takımların katılımıyla çeşitlilik oluşturmak ve alt liglerde yer alan takımlara üst liglerle mücadele edebilecekleri bir alan sağlamaktır. Alt liglerde yer alan takımlar prestij, oyuncularının transfer pazarı değerini arttırma fırsatı, maç günü ve yayın hakları geliri gibi birçok imkana sahip olurlar. Üst lig takımları için de benzer koşullar mevcuttur.

Turnuvada şampiyon olan takım Avrupa kupalarına katılım hakkı da elde eder. Türkiye'nin o sezonki UEFA puanına bağlı olarak Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'ne katılım sağlar.

Türkiye Kupası formatı ve kuralları

Turnuvada standart futbol kuralları uygulanır. Turnuva yapısına yönelik kurallarda yaklaşık 155–164 takımlı geniş bir havuzla başlar. Türkiye Kupası formatı içerisinde alt liglerden amatör gruplara dek birçok takım mücadele eder. Turnuva formatı olarak birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur, dördüncü tur ve beşinci tur gibi aşamalar tek maçlı eleme sistemiyle oynanır.

TFF'nin 2024-2025 sezonuyla getirilen sistemle takımlar beşinci turdan sonra 24 takımlı grup aşamasına katılım hakkı elde eder. Grup aşamasına katılan 24 takım, takım başarı sırasına göre 8'erli 3 torbaya ayrılır. Her torbanın ilk 4 ve son 4 sırasından birer takım olmak üzere 2 takım kura ile 4 gruba yerleştirilir. Her takım her torbadan 1'er takım olmak üzere toplam 3 maç oynar. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 8 takım çeyrek finale yükselir. Grup birincileri çeyrek finalde ev sahibi avantajına sahip olur. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları tek maç üzerinden oynanır. Final maçı tarafsız sahada gerçekleştirilir.

Türkiye Kupası'nın önemi

Türkiye Kupası'nın sürpriz faktörüyle kulüplere liglerdeki pozisyonlarından bağımsız olarak başarı fırsatı sunması önemlidir. Erken turlarda alt liglerdeki takımlar ev sahibi avantajına sahiptir. Bu TFF tarafından yapılan bir tür şartları eşitleme yöntemidir. Alt liglerdeki takımların başarı sağlaması futbol ikliminin renklenmesini sağlamaktadır. Alt lig takımlarının turnuvada bir şampiyonluğu mevcut olmasa da Süper Lig'in orta sıra takımları zaman zaman başarılara imza atabilmektedir. Son 10 yıllık süreçte, 2021-2022 sezonunda Sivasspor, 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ve 2016-2017 sezonunda Konyaspor kupanın sahibi olarak sürprize imza atmışlardır.

Ayrıca Türkiye Kupası aracılığıyla Avrupa kupalarında nadir görülen bir hadise 2007-2008 sezonunda gerçekleşmişti. 2006-2007 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynayan Kayseri Erciyesspor Avrupa Kupası elemelerine katılmaya hak kazanmıştır. İlginç olan ise aynı sezon küme düşmeleriydi. Böylelikle bir 2.lig takımı Avrupa kupalarında mücadeleye çıkmıştı.