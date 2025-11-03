Türkiye Kupası nedir, nasıl oynanır?

Türkiye'de futbolun tarihi Cumhuriyet'in ilk yıllarına dek uzanmaktadır. Birçok Türk kulübünün kuruluş tarihi Cumhuriyet'ten öncedir. Bu sayede TFF 1923 yılında kurulduğunda futbol bir öncelik haline gelebilecek durumdaydı. Futbolun erken dönemlerde oynanmasına karşın ulusal turnuvaların düzenlenmesi 1959 yılında Milli Lig'in kurulması ile mümkün olmuştur. Bu tarihten itibaren organizasyonlar çeşitlenmiş ve ülke genelinde kapsayıcı bir şekle ulaşmıştır. Türkiye Kupası katılım ve kapsayıcılık açısından lig formatına nazaran daha kapsayıcı dizayn edilmektedir.

Türkiye Kupası nedir?

Türkiye Kupası, TFF tarafından 1962-1963 sezonundan itibaren aralıksız olarak düzenlenen Türkiye futbolunun kupa formatlı turnuvasıdır. Türkiye Kupası TFF liglerinden farklı olarak çeşitli liglerde yer alan takımların karşılaştırılmasına olanak sağlar. Türkiye Kupasında 150'den fazla takım yer alır.

Takımlar Amatör, 3.Lig, 2. Lig , 1. Lig ve Süper Lig takımlarının birbirleriyle karşılaşabildiği bir rekabet ortamında yer alır. Türkiye Kupası; hem coğrafi olarak ülkenin tüm şehirlerinden temsilcilerin katılımı hem de alt liglerde yer alan kulüplerin de deneyimlerini arttırabileceği bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple erken aşamalarda yer alan eleme turlarında takımlar lig seviyelerine oranla ve görece denk rakiplerle karşılaşarak ilerler. Üst turlarda üst liglerden takımlar eklenir. Böylelikle rekabetçi bir turnuva statüsünde sürpriz sonuçlara açık olur.

Türkiye Kupası'nda maç başına prim verilir ve sıralama derecesine göre başarı bonusları eklenir. Turnuvanın en büyük ödülü ise kazanılan kupanın yanı sıra bir sonraki sezonda Avrupa Kupalarında mücadele etme şansı kazanmalarıdır. Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar lig seviyeleri veya ligdeki pozisyonlarından bağımsız olarak takip eden sezonda Avrupa Kupalarına katılımı garantiler.

Türkiye Kupası nasıl oynanır?

Ziraat Türkiye Kupası formatı dönemsel olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu durumun oluşturduğu tartışmalar neticesinde 2024-2025 sezonu itibariyle geliştirilen formatın korunması amaçlanmıştır. Türkiye Kupası'nda 150'nin üzerinde takım yer almaktadır. İlk 4 eleme turunda amatör liglerin en iyi sıralamaya sahip takımlarıyla 3.lig ve 2.lig takımları erken aşamalarda eşleşir ve 1.lig ile Süper Lig takımlarının katılımıyla grup aşaması netleşir.

Grup aşamasında 8 takımlı 3 grup yer almaktadır. Grup aşamasına katılma başarısı sağlayan takımlar 6'lı 4 torbaya bölünür ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşturulur. Grup aşamasındaki takımlar her torbadan 1 takımla 2 iç saha ve 2 deplasman olarak toplam 4 maç yapmaktadırlar.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve tüm gruplarda en yüksek puana oluşan 2 adet grup üçüncüsü takım çeyrek finale yükselmektedir. Çeyrek final eşleşmelerinde grup birincileri ile en iyi ikinciler seri başı olarak yer alır ve bu durum seri başı takımlara ev sahibi avantajı sağlar.

Yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar ise kura çekimi sonucunda belirlenir. Final müsabakaları tek maç usulünden oynanmaktadır. Normal süre içerisinde galip gelen olmazsa önce uzatmalar sonrasında ise seri penaltı atışları ile Türkiye Kupası'nın şampiyonu belirlenir.