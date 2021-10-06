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Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

06.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Bursa'da düzenlenecek

Türkiye Karate Federasyonu, Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nın 15-17 Ekim tarihlerinde Bursa'da düzenleneceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorilerinde düzenlenecek şampiyona, Bursa Yunus Emre Spor Kompleksi'nde organize edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü tedbirin alınacağı organizasyonda müsabaka kayıtları, 13 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar federasyon sitesinden yapılabilecek.

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