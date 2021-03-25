Türkiye Letonya maçı ne zaman, hangi kanalda? Millî maç nerede oynanacak?

Letonya, Hollanda, Norveç, Karadağ ve Cebelitarık'la G Grubunda mücadele eden Millî Takım, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Ozan Kabak gibi yıldızlarla Dünya Kupasına katılmak için mücadele ediyor. Hollanda’yı 24 Mart’ta ağırlayan Milliler, Norveç’le oynadıktan sonra Letonya’yı konuk edecek.
30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Letonya maçı, TRT 1’den canlı yayınlanacak.
İŞTE ADAY KADRO
Kaleci: Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Savunma: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Caner Erkin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Lille), Ozan Kabak (Liverpool), Merih Demiral (Juventus), Umut Meraş (Le Havre)
Orta saha: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Halil Akbunar (Göztepe)
Forvet: Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Beşiktaş)
DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE PUAN DURUMU
G Grubunda yer alan Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Hollanda ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alıyor. İlk maçlarda Norveç, Cebelitarık'ı 3-0 yenerken, Karadağ ise Letonya karşısında 2-1'lik üstünlük sağlarken, A Millî Futbol Takımımız ise Hollanda'yı 4-2'lik net bir skorla geçmişti.
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