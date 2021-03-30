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Türkiye -Letonya maçının muhtemel 11'leri

30.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası elemelerine Hollanda ve Norveç'i yenerek başlayan ay-yıldızlı ekip, Letonya'yı da devirerek 3'te 3 yapmak istiyor.

Türkiye -Letonya maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'yı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Stefanski yönetecek. Türkiye - Letonya maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'nda oynadığı maçtlarda Hollanda'yı 4-2, Norveçi'i ise 3-0 yenmiş ve bu sonuçla liderlik koltuğuna oturmuştu.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik'ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz aday kadrodan çeşitli nedenlerle çıkarıldı.

Letonya maçının kadrosuna Göztepeli Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Altınordu'dan Enis Destan dahil edildi. Letonya'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz.

Letonya: Ozols, Fjodorovs, Tarasovs, Cernomordijs, Zjuzins, Tobers, Kamess, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis.


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