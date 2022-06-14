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Türkiye-Litvanya maçı öncesi kriz!

14.06.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Litvanya kafilesi, A Milli Futbol Takımımız ile oynayacağı karşılaşmaya yaklaşık 5 buçuk saat kala İzmir'e gelebildi.

Türkiye-Litvanya maçı öncesi kriz!

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Litvanya’yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak. Ancak; maçtan 1 gün önce İzmir’e ulaşması beklenen Litvanya A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran’da deplasmanda oynadıkları Faroe Adaları karşılaşmasından sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle ülkede mahsur kaldı.

SAATLER KALA GELDİLER

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Litvanya Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaştıktan sonra hava koşulları nedeniyle İzmir'e hareket edemedi. Bu nedenle basın toplantısı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanı iptal edilen Litvanya, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirdi. Litvanya'yı dün TSİ 17.00'de İzmir'e götürmesi planlanan uçak hava koşulları nedeniyle Faroe Adaları'ndaki Vagar Havalimanı'na inemedi ve İskoçya'nın Edinburgh Havalimanı'na yönlendirildi.

Bu nedenle başka bir uçakla Edinburgh'a geçen Litvanya Milli Takımı'nın bugün TSİ 11.00'de İzmir'e hareket etti ve saat 16.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na ulaştı. Kafile ardından kamp yapacağı otele geçti.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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