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Türkiye Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler kimdir? Hakem Tobias Stieler nereli ve kaç yaşında, asıl mesleği nedir?

22.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler, bu akşam saat 21.45'te oynanacak karşılaşma öncesi merak edildi. Türkiye milli futbol takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Türkiye Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler kimdir? İşte Tobias Stieler'ın hayatı, biyografisi ve hakemlik kariyeri...

Türkiye Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler kimdir? Hakem Tobias Stieler nereli ve kaç yaşında, asıl mesleği nedir?

Türkiye Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler 22 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken Alman hakem karşılaşmaya günler kala merak konusu oldu. Peki, Türkiye Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler kimdir? İşte Tobias Stieler hakkında merak edilenler...

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ TOBİAS STİELER KİMDİR?

Tobias Stieler, 2 Temmuz 1981 yılında Obertshausen, Batı Almanya'da dünyaya geldi.

Tobias Stieler, 2004 yılından bu yana Alman Futbol Federasyonu hakemidir. 2012 yılından beri Bundesliga hakemi olan Alman Hakem Stiller'ın adıl mesleği avukatlıktır.

Hamburg'da yhayatını sürdüren Tobias Stieler, 2014'ten beri FIFA hakemidir.

TOBİAS STİELER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tobias Stieler 41 yaşındadır. Obertshausen'da dünyaya gelen Tobias Stiller Türkiye milli futbol takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grubu'nda Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geleceği maçta düdük çalacak.

TOBİAS STİELER'IN ASIL MESLEĞİ NEDİR?

Almanya'nın ikinci büyük şehri olan Hamburg'ta yaşayan Tonias Stieler'ın asıl mesleği avukatlıktır.

TOBİAS STİELER'IN HAKEMLİK KARİYERİ

2004– DFB
2009– 2. Bundesliga
2012– Bundesliga
2014– FIFA listesinde

ss

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Lüksemburg maçı 22 Eylül Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Lüksemburg maçı TRT 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Aday kadorusu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır,

Doğan Alemdar,

Uğurcan Çakır,

Defans:

Onur Bulut,

Zeki Çelik,

Çağlar Söyüncü,

Kaan Ayhan,

Merih Demiral,

Ozan Kabak,

Eren Elmalı,

Ferdi Kadıoğlu,

Rıdvan Yılmaz

Orta saha / forvet:

Cengiz Ünder,

Yunus Akgün,

Berkan Kutlu,

İrfa Can Kahveci,

Orkun Kökçü,

Salih Özcan,

Kerem Aktürkoğlu,

Serdar Gürler,

Enes Ünal,

Halil Dervişoğlu,

Serdar Dursun

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok başarılı olduğumuzdan dolayı C grubunda oynuyoruz.Güldürmeyin insanı.

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