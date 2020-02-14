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Türkiye Maarif Vakfı STK'larla istişare toplantısı yaptı

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe: - "Vakfımız, Anadolu’nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturuyor. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi; eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görüyor. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanıyor" - "Süreli ve süresiz yayınlar, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenliyor, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, "Vakfımız, Anadolu’nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturuyor. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi; eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görüyor. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanıyor." açıklamasında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi’nde "Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliği İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya vakıfla iş birliği protokolü imzalayan eğitim, sağlık ve insani yardım gibi alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren 24 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kabaktepe, Türkiye Maarif Vakfı'nın insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket ettiğini ve kalkınma için küresel ortaklığı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Vakfın evrensel eğitimin gerçekleştirilmesine hizmet ettiğini, insanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri addettiğini belirten Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Vakfımız, Anadolu’nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturuyor. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi; eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görüyor. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanıyor.

Eğitim-öğretim alanında okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açıyoruz. Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler inşa ediyoruz. Yayın alanında eğitim amaçlı yayın organları kuruyor ve eğitim programı ile içeriklerini geliştiriyor, üretiyor ve yayınlıyoruz. Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalarla Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Süreli ve süresiz yayınlar, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenliyor, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz.

Eğitim destek alanında, eğitim-öğretim sürecinin tamamlayıcı birimleri olarak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kuruyoruz.
Burs ve barınma alanında ise okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin tüm süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdi destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlıyoruz. Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kuruyoruz."

- Toplam öğrenci sayısı 39 bin 305

Kabaktepe, vakfın dünya genelinde 104 ülkeyle resmi temas sağladığını, 51 ülkede temsilcilik açtığını ve 66 ülkede faaliyet yürüttüğünü aktardı.

Kabaktepe, 19 ülkede FETÖ iltisaklı toplam 213 okulun devralındığını, ayrıca stratejik öncelik arz eden bazı bölgelerde de alternatif okullar oluşturmak ve Türk diasporasının eğitim ihtiyacını gidermek amacıyla 100 yeni okul açıldığını ifade etti.

Vakfın Afganistan, Almanya, Avusturya, Fransa, Kosova, Belarus ve Belçika’da 9 eğitim merkezi, Arnavutluk’ta 1 üniversitesi ve dünya genelinde 42 yurt binasının bulunduğunu hatırlatan Kabaktepe, 43 ülkedeki 323 okul, üniversite ve eğitim merkezinde toplam 39 bin 305 öğrenci ile faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Kabaktepe'nin konuşmasının ardından iş birliği faaliyetleri hakkında Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı bir sunum yaptı.

Programın son kısmında Kabaktepe moderatörlüğünde gerçekleştirilen istişare oturumunda ise birlikte daha etkin çalışma yürütmek anlamında katılımcı kurum temsilcileri fikir ve önerilerini sundu.

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Osman Nuri Kabaktepe Türkiye Maarif Vakfı

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