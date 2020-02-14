Türkiye Maarif Vakfı STK'larla istişare toplantısı yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe, "Vakfımız, Anadolu’nun kadim irfan geleneğini evrensel insanlık mirasıyla buluşturuyor. 193 ülkenin çocuklarını, gençlerini, kendi potansiyel öğrencisi; eğitimcilerini de kendi potansiyel eğitimcisi olarak görüyor. Ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için temel unsurun nitelikli insan gücü olduğuna inanıyor." açıklamasında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Maarif Vakfı Genel Merkezi’nde "Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliği İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya vakıfla iş birliği protokolü imzalayan eğitim, sağlık ve insani yardım gibi alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren 24 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kabaktepe, Türkiye Maarif Vakfı'nın insanlığı kuşatıcı bir eğitim vizyonuyla hareket ettiğini ve kalkınma için küresel ortaklığı gerçekleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Vakfın evrensel eğitimin gerçekleştirilmesine hizmet ettiğini, insanlığın ortak birikim ve değerlerini kendi değerleri addettiğini belirten Kabaktepe, şunları kaydetti: