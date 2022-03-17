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Türkiye Maarif Vakfı'nca "İstiklalden İstikbale Çanakkale Destanı" paneli düzenlendi

17.03.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün: - "Çanakkale bir imparatorluğun son cephesi olarak bir direnişin sembolüdür" - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu: - "Atalarımızın o müthiş direnç gücü devreye girdi. Çok kanlı bir savaştı Çanakkale Savaşı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Çanakkale'nin bir imparatorluğun son cephesi olarak bir direnişin sembolü olduğunu belirtti.

Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen "İstiklalden İstikbale Çanakkale Destanı Paneli" vakfın konferans salonunda gerçekleşti.

Panelin açılışında konuşan Akgün, milletleri millet yapanın, tarihteki o zor günlerde göstermiş oldukları büyük dayanışma ve kahramanlık hikayeleri olduğunu belirterek, "Çanakkale bir imparatorluğun son cephesi olarak bir direnişin sembolüdür. Ama aynı zamanda 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünü de bugün anıyoruz, kutluyoruz. İstiklal Marşı da yeni bir dönemde dirilişin ruhudur, dirilişin manifestosudur." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da Çanakkale'nin dünyanın en büyük ordularına karşı kazanılmış büyük bir zafer olduğunu ifade ederek, "Çanakkale savaşı tarihin en önemli savaşlarındandır. Rus Çarlığı çöktü. Rus Çarlığı çökmeseydi bizim Milli Mücadele'de başarılı olma ihtimalimiz son derece azalırdı. Milli Mücadele'de başarılı olsak bile Doğu Anadolu'yu kurtarma ihtimalimiz azalırdı. Sovyetler Birliği'nin kurulması ve Rus Çarlığının çökmesi, Anadolu için bir şans olmuştur." diye konuştu.

Afyoncu, Çanakkale'de müthiş bir direnç gösterildiğine dikkati çekerek, "Atalarımızın o müthiş direnç gücü devreye girdi. Çok kanlı bir savaştı Çanakkale Savaşı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Başkan Vekili Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ise Çanakkale Destanına bir müfredat olarak bakılması gerektiğini belirterek, Çanakkale’yi çocuklara savaş tekniği ve kültürel manevi boyutu açısından anlatmanın önemine işaret etti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Samsakçı da panelde bir sunum yaptı.

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