SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Türkiye maçı öncesi Romanya'da büyük şok! Lucescu kahroldu

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası yolundaki en kritik engeli Romanya'da, dev maç öncesi kalede büyük bir kriz patlak verdi. Romanya Milli Takımı'nın as kalecisi Andrei Radu'nun sakatlandığı açıklandı. Celta Vigo cephesinden gelen resmi duyuru, play-off yarı finali öncesi Rumen cephesinde moralleri bozdu. Peki, Mircea Lucescu eldivenleri kime emanet edecek?

Burak Kavuncu

Dünya Kupası elemeleri yolunda rakibimiz Romanya'da sakatık krizi yaşanıyor. Millilerimiz ile karşılaşacak Romanya'da teknik direktör Lucescu'nun as kaleci Radu'nun yokluğunda kimi görevlendireceği merak konusu oldu...

ROMANYA’DA KALEDE "RADU" DEPREMİ: TÜRKİYE MAÇI ÖNCESİ BÜYÜK ŞOK!

İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo yaptığı resmi açıklamayla Romanya Milli Takımı’na kötü haberi verdi. Kulübün as kalecisi ve Romanya’nın kaledeki en büyük güvencesi olan Andrei Radu, yaşadığı sakatlık nedeniyle Perşembe günü oynanacak Türkiye maçında forma giyemeyecek. Bu sezon kulübüyle 39 maça çıkan ve 10 maçta kalesini gole kapatan tecrübe abidesi Radu’nun yokluğu, Romanya savunmasında ciddi bir gedik açtı.

LUCESCU’NUN ZOR KARARI: ELDİVENLER KİME GİDECEK?

26 Mart’taki kritik randevu öncesi Mircea Lucescu, kaleyi kime teslim edeceği konusunda zorlu bir seçimle karşı karşıya. Radu’nun sakatlığı sonrası gözler kadrodaki diğer isimlere çevrildi. 26 yaşındaki Rapid Bükreş file bekçisi Marian Aionai ile Argeş Piteşti’nin 29 yaşındaki tecrübeli eldiveni Catalin Cabuz, formayı kapmak için idmanlarda ter döküyor. Lucescu’nun, Türkiye’nin baskılı hücum hattına karşı hangi ismi tercih edeceği merak konusu.

BİZİM İÇİN AVANTAJ, ONLAR İÇİN KRİZ

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi formda ayaklara sahip olan A Milli Takımımız için rakibin 1 numaralı kalecisinin eksikliği önemli bir fırsat olarak görülüyor. Romanya basını bu sakatlığı "yıkım" olarak nitelendirirken, Lucescu’nun bu krizi nasıl yöneteceği İstanbul’daki maçın kaderini doğrudan etkileyecek.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Romanya Türkiye Mircea Lucescu Sakatlık milli takım Dünya Kupası elemeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.