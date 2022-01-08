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Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etabının ilk gün müsabakaları Konya'da tamamlandı

08.01.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etabının ilk gün müsabakaları Konya'da tamamlandı

Konya'daki Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 3. etabında ilk gün müsabakaları sona erdi.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalara 16 kadın ve erkek takımından 200 sporcu katılıyor.

Kadınlar 1. gün müsabakalarında, Fenerbahçe ve Tigemspor 20 puanla birinciliği paylaştı.

Erkeklerde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İstanbul BBSK) (A), Çorum Belediyesi GSK (A) ve Çiltar MTİ (A) 19 puanla birinci gün müsabakalarını lider olarak bitirdi.

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