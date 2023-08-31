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Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da başladı

31.08.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği başladı.

Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, zaferin kazanıldığı topraklarda 101. yılı kutlanan bu önemli günde federasyon olarak sportif bir organizasyonun 5 yılda 6.'sını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Afyonkarahisar'da bu kadar insanı, gencini, yaşlısını, çocuğunu dünya şampiyonası öncesi bir araya getirmenin çok önemli olduğunu kaydeden Akülke, şöyle konuştu:

"İnşallah bu organizasyonların sayısı tüm Anadolu şehirlerinde artar. Bizler Motosiklet Federasyonu olarak Anadolu'yu karış karış gezerek hem sporun, hem sanatın, hem kültürün ve özellikle de spor turizmi anlamında ülkemize yapacağımız katkıların önemini biliyoruz. Bu anlamda da hem yönetim kurulu hem başkanlar hem kulüpler inanılmaz bir şekilde çaba gösteriyor. Dünyada da bu organizasyon çok önemli. Artık Afyonkarahisar aldığı ödüllerle altyapısıyla en iyi tanıtım ödülüyle en iyi pist padok ödülüyle en iyi parkur ödülüyle artık dünyada en önemli parkurlardan bir tanesi."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Etkinliğe geçen yıl 250 bin katılımcı vardı. Bu yıl 350 bin katılımcı. Şehrin tanıtımına festivallerle olsun yaptığımız çalışmalarla olsun katkı sunmaya devam ediyoruz." dedi.

Festival etkinlikleri kapsamında ilk gün Can Gox ile Işın Karaca konser verdi.

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Işın Karaca Türkiye Motosiklet Federasyonu etkinlik

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