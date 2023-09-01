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Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor

01.09.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliği devam ediyor.

Türkiye MotoFest Afyonkarahisar'da sürüyor

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki ikinci gününde MotoFest'te, festival etkinlikleri ile akrobasi gösterisi yapıldı.

Sanatçı Güliz Ayla, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konserin çok güzel geçtiğini söyledi.

Afyonkarahisar'a daha önce geldiğini kaydeden Ayla, "Buradaki bütün konserlerim güzel geçiyor. Kalabalıktı. Zafer Bayramı coşkusu da güzeldi." dedi.

Oğuzhan Koç da Afyonkarahisar'a çok kez geldiğini ve kenti çok sevdiğini belirtti.

Etkinlikte, sanatçılar Güliz Ayla ile Oğuzhan Koç sevilen şarkılarını seslendirdi.

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