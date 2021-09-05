Türkiye MotoFest etkinliğinde Kıraç ve Merve Özbey sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Merve Özbey ve Kıraç konser verdi.
Özbey ile Kıraç, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi.
Kıraç'ın şarkılarına eşlik eden hayranları tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.
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