Türkiye MotoFest etkinliğinin ikinci gününde Cem Adrian sahne aldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) iki ayağının gerçekleştirileceği Türkiye MotoFest etkinliği kapsamında ünlü sanatçılar Ufuk Beydemir ile Cem Adrian sahne aldı.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki konserde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, şu anda yapılan etkinliği 2020 yılında gerçekleştiremediklerini söyledi.
Uluslararası bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Zeybek, "İnşallah ekim ayında yine uluslararası farklı bir organizasyonda sizlerin karşınızda olacağız." dedi.
Beydemir ve Adrian sevenleriyle buluşarak sevilen şarkılarını seslendirdi.
Adrian'ın şarkılarına eşlik eden seyirciler ise tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.
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