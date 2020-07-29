Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan soruşturma açıklaması

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna, antrenör M. A. A ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yayınladı.

İşte Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna'nın açıklamaları:

Federasyon Başkanlığımız, gündemde olan M. A. A. ile ilgili yazılı ve görsel basın ile sanal medyada çıkan haberlere istinaden; haberi yapan medya kuruluşlarına ve kamuoyuna açıklama yapılması gerekli hale gelmiştir.

11.03.2020 Tarihinde M. A. A. İle ilgili ortada hiçbir doküman evrak delil olmamasına rağmen; Saat 15.00’te Federasyon Başkanlığımıza gelen telefon ihbarına istinaden aynı gün ilgili kişi M. A. A hakkında iddialar ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.

11.03.2020 tarih ve E.400304 Sayılı yazımız ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yazı yazılarak ilgili kişi hakkında bilgi-belgeler ivedi istenmiştir.

13.03.2020 tarih ve E.409057 sayılı Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne tarafından M. A. A hakkında taciz iddiasıyla ilgili 4 adet CİMER şikayeti Federasyonumuza ulaşmıştır.