YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

25.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu: - "(Kovid-19 destekleri kapsamında) Her müzisyen ve sanatçı arkadaşımıza 8 bin lira ödeme yapıldı"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlanan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep'te Balıklı Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Salgın döneminde müzisyen ve sanatçı arkadaşlarıyla "müzik susmasın" sloganıyla hareket ettiklerini belirten Onurlu, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Salgın dolayısıyla kapanma olduğunda en çok etkilenen sektör müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımız oldu. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu süreçte her zaman yanımızda oldu. Biz de teşekkür etmek istedik.

Gaziantep'te de başta Vali Davut Gül olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na müzisyen ve sanatçılar adına teşekkür ederim. Bizler müzisyen ve sanatçılar olmak üzere her zaman devletimizin yanındayız. 2021 yılının ilk 5 ayında 37 müzisyen ve sanatçı arkadaşımıza devletimizin kasasından 250 milyon para ödendi. Her müzisyen ve sanatçı arkadaşımıza 8 bin lira ödeme yapıldı. Gaziantep'te toplamda bin 200 kişiye ödeme yapıldı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Hayatından endişe ediyoruz!" 14 yaşındaki kızdan 22 gündür haber yok"Hayatından endişe ediyoruz!" 14 yaşındaki kızdan 22 gündür haber yok
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Gaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyorGaziantep çarşısının tek kadın sedef ustası yurt dışına ürün gönderiyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 25 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:38
İkindi
16:19
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Çarşamba

Akıncı Eczanesi
Sehitkamil
Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Talip Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Yücel Eczanesi
Sehitkamil
Canlar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

MKE Ankaragücü-Kocaelispor maçının ardından

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Karabük'te ormana giren 5 kişiye para cezası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.