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Türkiye'nin başına talih kuşu konuyor! UEFA'nın yeni kuralı sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderebiliriz...

19.08.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülke Puanı Sıralamasındaki pozisyonumuz her geçen gün güçleniyor. Temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerden sonra bu sezon ülke puanına en çok etki yapan ülke olarak zirvede Türkiye yer alıyor. Bu performansın ardından UEFA'nın yeni kuralı gündeme geldi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un yer aldığı Avrupa Kupaları'nda gösterilen başarı dikkatlerden kaçmadı. Bu sezonun başından beri ülke puanına en çok katkı yapan ülke olarak zirvede yer alan Türkiye'ye öncelik tanınabilir.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

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Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.100 oldu.

İLK 10'DA BİTİRENLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

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Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 10. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

YENİ KURAL BİZE YARAYABİLİR

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Bu sezon Beşiktaş (4.0), Fenerbahçe (4.0), Galatasaray (3.5), Adana Demir (2.5) ile toplanan puanlar genel ortalamada 3.500’e ulaştı. Türkiye böylece, Polonya ile en çok puan toplayan ülke olarak zirvede yer aldı. Bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım daha gönderebilecek.

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