Türkiye'nin başına talih kuşu konuyor! UEFA'nın yeni kuralı sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne 3 takım gönderebiliriz...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un yer aldığı Avrupa Kupaları'nda gösterilen başarı dikkatlerden kaçmadı. Bu sezonun başından beri ülke puanına en çok katkı yapan ülke olarak zirvede yer alan Türkiye'ye öncelik tanınabilir.

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 30.100 oldu.

İLK 10'DA BİTİRENLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 10. sırada bulunan Türkiye, yerini korumayı başarırsa, 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

YENİ KURAL BİZE YARAYABİLİR

Bu sezon Beşiktaş (4.0), Fenerbahçe (4.0), Galatasaray (3.5), Adana Demir (2.5) ile toplanan puanlar genel ortalamada 3.500’e ulaştı. Türkiye böylece, Polonya ile en çok puan toplayan ülke olarak zirvede yer aldı. Bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım daha gönderebilecek.

