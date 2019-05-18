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Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın eteklerinde gelincik çiçeklerinden görsel şölen

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 18.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, eteklerindeki kırmızı renkli gelincik çiçekleri ve zirvesindeki kar ile adeta görsel şölen sunuyor.

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın eteklerinde gelincik çiçeklerinden görsel şölen
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Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı, eteklerinde açan gelincik çiçekleri ve zirvesindeki kar manzarası ile doyumsuz güzellikler sunuyor.

Sahip olduğu 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, zirvesinden yarısına kadar uzanan kar ve eteklerinde açan çiçeklerin manzarasının bir araya gelmesiyle bambaşka güzellikler ortaya çıkartıyor.

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Eteklerinde onlarca bitki türünü barındıran Ağrı Dağı, hava sıcaklığının etkisini göstermesiyle açan gelincik çiçekleriyle adeta görsel şölen oluşturuyor.

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Kentten ve çevre illerden ziyaretçilerin geldiği bölge, doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Ziyaretçilerden Mustafa Utlu, yaptığı açıklamada, yaşanan doğa olayının mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

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Arkadaşlarının tavsiyesiyle Bingöl'den bölgeye geldiğini aktaran Utlu, "Benzer yerlere gitmiştik fakat bu tarz güzellikte, doğa harikası yerler görmemiştik. Manzara harika, Ağrı Dağı eteklerinde böyle bir güzelliği görmek bizim için müthiş. Ağrı Dağı bölgesinin uzun yıllar ulaşılamamış olması, bölgedeki saklı kalmış güzellikleri hala korumakta, özelliklerini yitirmemekte. Burası adeta cennet haline gelmiş" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı gelincik çiçeği

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