Türkiye’nin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri | Milliler grupta kaçıncı sırada

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli takımının diğer rakipleri de belli oldu. G Grubunda yer alan ay – yıldızlı takım; Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası elemeleri 24 Mart’ta başlamıştı. Maçlar, 16 Kasım’da sona erecek.
2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın Avrupa Elemelerinin ilk maçında Ay-Yıldızlılar, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Grupta oynanan diğer maçlarda sürpriz yaşanmadı. Cebelitarık'a konuk olan Norveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karadağ ise Letonya deplasmanında 2-1'le 3 puanı aldı. A Milli Takım, elemelerinin ilk maçlarının ardından grupta 2. sırada yer aldı.
1- Norveç / 3 puan
2- Türkiye / 3 puan
3- Karadağ / 3 puan
4- Letonya / 0 puan
5- Hollanda / 0 puan
6- Cebelitarık / 0 puan
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