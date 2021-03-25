Türkiye’nin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri | Milliler grupta kaçıncı sırada

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli takımının diğer rakipleri de belli oldu. G Grubunda yer alan ay – yıldızlı takım; Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası elemeleri 24 Mart’ta başlamıştı. Maçlar, 16 Kasım’da sona erecek.

2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın Avrupa Elemelerinin ilk maçında Ay-Yıldızlılar, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Grupta oynanan diğer maçlarda sürpriz yaşanmadı. Cebelitarık'a konuk olan Norveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karadağ ise Letonya deplasmanında 2-1'le 3 puanı aldı. A Milli Takım, elemelerinin ilk maçlarının ardından grupta 2. sırada yer aldı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ

27 Mart 2021 - Norveç-Türkiye

30 Mart 2021 - Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021 - Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021 - Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021 - Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021 - Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021 - Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021 - Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021 - Karadağ-Türkiye

G GRUBU PUAN SIRALAMASI

1- Norveç / 3 puan

2- Türkiye / 3 puan

3- Karadağ / 3 puan

4- Letonya / 0 puan

5- Hollanda / 0 puan

6- Cebelitarık / 0 puan



