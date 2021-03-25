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Türkiye’nin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri | Milliler grupta kaçıncı sırada

25.03.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri için rakipleri belli oldu. Milli Takım, Dünya Kupası’na giderken ilk maçını Hollanda ile oynadı. Milli takım, İstanbul’da oynanan maçta rakibini 4 – 2 mağlup ederek Avrupa elemelerine 3 puanla başladı.

Türkiye’nin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri | Milliler grupta kaçıncı sırada

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli takımının diğer rakipleri de belli oldu. G Grubunda yer alan ay – yıldızlı takım; Norveç, Letonya, Karadağ ve Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası elemeleri 24 Mart’ta başlamıştı. Maçlar, 16 Kasım’da sona erecek.

2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın Avrupa Elemelerinin ilk maçında Ay-Yıldızlılar, Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı. Grupta oynanan diğer maçlarda sürpriz yaşanmadı. Cebelitarık'a konuk olan Norveç, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karadağ ise Letonya deplasmanında 2-1'le 3 puanı aldı. A Milli Takım, elemelerinin ilk maçlarının ardından grupta 2. sırada yer aldı.

milli takım

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI RAKİPLERİ

  • 27 Mart 2021 - Norveç-Türkiye
  • 30 Mart 2021 - Türkiye-Letonya
  • 1 Eylül 2021 - Türkiye-Karadağ
  • 4 Eylül 2021 - Cebelitarık-Türkiye
  • 7 Eylül 2021 - Hollanda-Türkiye
  • 8 Ekim 2021 - Türkiye-Norveç
  • 11 Ekim 2021 - Letonya-Türkiye
  • 13 Kasım 2021 - Türkiye-Cebelitarık
  • 16 Kasım 2021 - Karadağ-Türkiye

G GRUBU PUAN SIRALAMASI

1- Norveç / 3 puan
2- Türkiye / 3 puan
3- Karadağ / 3 puan
4- Letonya / 0 puan
5- Hollanda / 0 puan
6- Cebelitarık / 0 puan


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