Türkiye’nin en büyük müzik çarpışması Red Bull SoundClash 17 Nisan'da

Red Bull SoundClash, yetenek, yaratıcılık ve elbette müziğin sınırlarını zorlamaya geliyor. KüçükÇiftlik Park’ta kurulacak karşılıklı sahnelerde Türkçe pop müziğinin iki büyük isminin karşı karşıya geleceği ve tüm süper güçlerini sergileyeceği bu düello, Türkiye müzik tarihinin en büyük çarpışması olarak akıllara kazınacak.

SEYİRCİNİN ÇOŞKUSUNU ALKIŞMETRE ÖLÇECEK



4 ayrı rauntta, sanatçılar bilinen şarkıları duyulmamış bir şekilde düzenleyecek ve kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştirecek. Red Bull SoundClash’te seyircinin coşkusunu ise alkışmetre ölçecek.

BİR ŞARKI 2 FARKLI YORUM



İlk rauntta farklı yorum tarzları sahnede olacak. Sanatçılar, kendilerine ait olmayan farklı türdeki ortak bir şarkıyı kendi tarzlarında yorumlayacak.

ŞARKICILAR DOĞAÇLAMA OLARAK SEYİRCİYLE BULUŞACAK



İkinci turda iki sanatçı da birbirlerinin şarkılarını söyleyecek. Fakat bu sıradan bir cover performansı olmayacak. Zira her sanatçı önce kendi şarkısını söylemeye başlayacak ve performansın yarısında rakibi şarkıyı nakarattan devralıp kendi tarzıyla tamamlayacak.