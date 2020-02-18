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Türkiye’nin en büyük müzik çarpışması Red Bull SoundClash 17 Nisan'da

Red Bull Red Bull
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Aynı anda karşılıklı sahnelerde, iki dev sanatçı… Türkiye müzik tarihinin en büyük çarpışması Red Bull SoundClash, 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta. İki büyük ismin birbirine meydan okuyacağı bu benzersiz deneyimde yer almak için avantajlı biletler kısa bir süreliğine Biletix’te. Türkçe pop müziğinin iki dev ismi olan sanatçıların kim oldukları ise çok yakında açıklanacak.

Türkiye’nin en büyük müzik çarpışması Red Bull SoundClash 17 Nisan'da

Red Bull SoundClash, yetenek, yaratıcılık ve elbette müziğin sınırlarını zorlamaya geliyor. KüçükÇiftlik Park’ta kurulacak karşılıklı sahnelerde Türkçe pop müziğinin iki büyük isminin karşı karşıya geleceği ve tüm süper güçlerini sergileyeceği bu düello, Türkiye müzik tarihinin en büyük çarpışması olarak akıllara kazınacak.

SEYİRCİNİN ÇOŞKUSUNU ALKIŞMETRE ÖLÇECEK

4 ayrı rauntta, sanatçılar bilinen şarkıları duyulmamış bir şekilde düzenleyecek ve kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştirecek. Red Bull SoundClash’te seyircinin coşkusunu ise alkışmetre ölçecek.

RedBullSoundClash

BİR ŞARKI 2 FARKLI YORUM

İlk rauntta farklı yorum tarzları sahnede olacak. Sanatçılar, kendilerine ait olmayan farklı türdeki ortak bir şarkıyı kendi tarzlarında yorumlayacak.

ŞARKICILAR DOĞAÇLAMA OLARAK SEYİRCİYLE BULUŞACAK

İkinci turda iki sanatçı da birbirlerinin şarkılarını söyleyecek. Fakat bu sıradan bir cover performansı olmayacak. Zira her sanatçı önce kendi şarkısını söylemeye başlayacak ve performansın yarısında rakibi şarkıyı nakarattan devralıp kendi tarzıyla tamamlayacak.

BİLİNEN ŞARKILARA YENİ YORUMLAR

Üçüncü turda sanatçılar kendi şarkılarından üç tanesini seçip söyleyecek. Ancak tek bir farkla… Her sanatçı kendi şarkısını daha önce denenmemiş bir tarza göre uyarlayarak seslendirecek.

SÜRPRİZ KONUKLAR

Son turda ise her sanatçı sürpriz bir konuğu sahneye davet edip birlikte performans sergileme şansına sahip. Belki de sürpriz konuğun katkısı geceye damga vuracak.

SANATÇILAR ÇOK YAKINDA AÇIKLANACAK

Başından sonuna her anı sürprizlerle dolu olacak bu çarpışmada; hem seyirciler hem de sanatçılar eğlence ve rekabetin tadını çıkaracak. Türkçe pop müziğinin iki dev isminin kim oldukları ise çok yakında açıklanacak. Etkinliğe ilişkin daha fazla detay için buraya tıklayınız.

AVATANTAJLI BİLETLER SATIŞTA

17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ve iki büyük ismin seyirciler huzurunda canlı düellosuna sahne olacak bu benzersiz müzik deneyiminde şimdiden yerini almak isteyenler için biletler, Biletix’te. Avantajlı fiyatlarla satışa sunulan biletlere buradan ulaşmak yeterli.

RED BULL SOUNDCLASH HAKINDA

Sanatçıların farklı rauntlarda birbirleriyle çarpıştığı ve seyircinin coşkusunun alkışmetre ile ölçüldüğü Red Bull SoundClash, 2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırladı. Red Bull SoundClash Snoop Dogg’dan Erykah Badu’ya, Triggerfinger’dan Cee Lo Green’e birçok dev isim aracılığıyla müzikseverlere daha önce hiç yaşanmamış bir müzik tecrübesi sundu.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull SoundClash , red bull,

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