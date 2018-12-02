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Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli oldu

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 02.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin EURO 2020 eleme gruplarındaki rakipleri belli oldu. Ülkeler, Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre 7 torbaya ayrıldı. Türkiye, H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşti.

Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kura çekimi, İrlanda’nın başkenti Dublin'de yapıldı. Çekilişe 3. torbadan giren Türkiye, 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı şampiyonaya katılabilmek için H Grubu'nda Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele edecek.

Dublin Kongre Merkezi'ndeki kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, başkan vekili Ali Dürüst, genel sekreter Kadir Kardaş, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun ve Milli Takımlar İletişim Koordinatörü Türker Tozar katıldı. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise UEFA Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla organizasyonda yer aldı.

İLK İKİ SIRAYI ALANLAR KATILACAK
55 milli takımın 10 grupta yarışacağı elemelerde 5 grupta beşer, 5 grupta da altışar takım yer alıyor. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, turnuvaya katılma hakkı kazanacak. Son 4 ekip ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde oynanacak 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 1 Aralık 2019'da gerçekleşecek. Finallerde 24 takım, dörderli 6 gruba ayrılacak.

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A GRUBU
İngiltere, Çekya, Bulgaristan, Karadağ, Kosova

B GRUBU
Portekiz, Ukrayna, Sırbistan, Litvanya, Lüksemburg

C GRUBU
Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, Estonya, Belarus

D GRUBU
İsviçre, Danimarka, İrlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, Cebelitarık

E GRUBU
Hırvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F GRUBU
İspanya, İsveç, Norveç, Romanya, Faroe Adaları, Malta

G GRUBU
Polonya, Avusturya, İsrail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H GRUBU
Fransa, İzlanda, TÜRKİYE, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I GRUBU
Belçika, Rusya, İskoçya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J GRUBU
İtalya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, Lihtenştayn

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ELEME GRUPLARI MAÇ TARİHLERİ

  1. Maçlar: 21-23 Mart 2019
  2. Maçlar: 24-26 Mart 2019
  3. Maçlar: 7-8 Haziran 2019
  4. Maçlar: 10-11 Haziran 2019
  5. Maçlar: 5-7 Eylül 2019
  6. Maçlar: 8-10 Eylül 2019
  7. Maçlar: 10-12 Ekim 2019
  8. Maçlar: 13-15 Ekim 2019
  9. Maçlar: 14-16 Kasım 2019
  10. Maçlar: 17-19 Kasım 2019

ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ
Kura çekimi: 22 Kasım 2019
Play-off yarı finalleri: 26-28 Mart 2020
Play-off finalleri: 29-31 Mart 2020

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Anahtar Kelimeler:
euro 2020 a milli takım

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
nasılsa cikamicaz sıkıntı yok
rakiplerimiz belli olsa nolur, inancımız yok
kotu oldu turkiye için
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