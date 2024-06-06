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Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 16:28
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14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 öncesi Türkiye'nin gruptan çıkma oranları açıklandı.

Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranı belli oldu

Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile F Grubu'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı'nın gruptan çıkma oranları şu şekilde:

Grup liderliği için F Grubu'nun en zayıf takımı olarak Gürcistan gösterildi. Gürcistan'ın grubu lider bitirme oranına 13.3 verildi.

Gürcistan'ın ardından en yüksek oran Çekya'ya verildi. Çeklerin grubunu lider bitirme oranı 5.51 olarak belirlendi.

Türkiye ise F Grubu'nun liderliği için ikinci favori konumunda. A Milli Futbol Takımı'nın grubu lider bitirme oranı 4.18 oldu.

Grup liderliği için favori olarak ise Portekiz gösterildi. Portekiz'e 1.3 oran verildi.

HANGİ 2 TAKIM GRUPTAN ÇIKACAK?

Gruptan çıkacak iki takım için en yüksek oran Çekya - Gürcistan ikilisine verildi: 22.8

Diğer ihtimaller şöyle:

Türkiye - Gürcistan: 15.2

Türkiye - Çekya: 11.4

Portekiz - Gürcistan: 4.94

Portekiz - Çekya: 2.95

Portekiz - Türkiye: 1.92

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