Türkiye’nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar’a geri sayım 'Cesaretimiz takdir edilecek'

Türkiye’nin ilk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. BluTV’de eylül ayında başlayacak yapımda insanlarla vampirler arasındaki savaş anlatılacak. Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç gibi yıldız isimlerin yer aldığı projenin çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı. Sekiz bölüm olarak ekrana gelecek olan dizinin yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul ’74 üstlendi. Senaryosunu Şamil Yılmaz’ın kaleme aldığı dizinin yönetmeni, Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmiyle uluslararası başarılara imza atan, aynı zamanda dizinin yaratıcısı olan Alphan Eşeli.

Türk izleyicileri için alışılmışın dışında bir yapım olan Yaşamayanlar’ın başrol oyuncuları Milliyet’ten Özlem Ülkü’ye konuştu.

“Cesaretimiz takdir edilecek”

Elçin Sangu (Mia)

Yaşayamayanlar projesinin yapılacağını duyduğumda ajansım aracılığıyla iletişime geçip “Merhaba ben Mia” diyerek gittim. Çünkü yıllardır fantastik bir iş yapmak istiyordum, özellikle vampir hikayelerine bayıldığım için hiç şüphesiz tam benim yapmak isteyeceğim şeydi ve projeye dahil olan ilk karakter ben oldum. Daha önce yapılmamış olması sebebiyle riskleri de vardı ama hiç düşünmedim, çünkü önemli olan yeni şeyler denemekten korkmamak ve tüm olabilecek tepkilere rağmen cesur eylemler ve işlere adım atabilmek... Bu işin başarısından çok cesareti takdir edilecek. Sonuç her ne olursa olsun ben istediğim şeyi deneyimlediğim için mutluyum. Bu proje için en başından beri düşüncem; biz yapalım ve alternatif işler çoğalsın, daha iyileri de yapılsın, geleceğe umutla bakalım.