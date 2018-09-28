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Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 28.09.2018 02:26 | Son Güncelleme

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığında Türkiye'nin masa başında kaybetmesinin bir numaralı aktörü oldu.

Türkiye'nin kaybetmesinin baş aktörü Ceferin

Milliyet'te yer alan habere göre; Avrupa futbolunun patronu olmasında en büyük desteği Türkiye ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'den alan ve her ortamda da, "Türk Futbol Federasyonu'nun verdiği desteği unutmam mümkün değil" diyen Ceferin dünkü oylama sabahı daha önce Türkiye'ye oy verecekleri yönünde görüş bildiren 5 icra kurulu üyesinin oylarını yaptığı kulislerle değiştirerek Türkiye'nin seçimi kaybetmesindeki bir numaralı aktör oldu.

Oylamadan bir gece önce UEFA İcra Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaparak 9 üyenin oyunu garantileyen Türk ekibi seçime gayet emin şekilde girdi. Çok da başarılı bir de sunum yaptı. Ne var ki, oylama sonuçları beklentinin tam aksi çıktı. Büyük bir şok yaşayan TFF yöneticileri kısa bir şaşkınlığın arkasından yaptıkları küçük bir araştırma sonucunda Ceferin'in Türkiye'ye oy vereceği sözü veren delegelerle tek tek konuşarak oylarını değiştirttiğini öğrendiler.

Başta TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı olmak üzere Ceferin'le iletişimi bulunan Türk yetkililer UEFA Başkanı'na tepkilerini gösterdiler... TFF'nin bu yıl içinde yapılacak UEFA Başkanlığı seçiminde Caferin ismine karşı çıkmayacağı ama hiç bir şekilde de desteklemeyeceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024

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